Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Реставрация Анастасиевской часовни в Пскове запланирована на 2021-2022 годы

18 ноября 2020 года, 13:05

Реставрация фресок и архитектуры псковского памятника федерального значения - Анастасиевской часовни запланирована на 2021-2022 годы, сообщает Псковское агентство информации.

Реставрация Анастасиевской часовни в Пскове запланирована на 2021-2022 годы

Фото Дарьи Хватковой

В настоящий момент реставраторы из Москвы и Санкт-Петербурга начали работать над проектами. «Здание в непростом состоянии находится, но есть ещё что восстанавливать, поэтому спасти объект удастся. Больше склоняюсь к тому, что работы могут начаться в конце 21-го, но скорее всего - 22 год начало», - отметил директор реставрационной компании «Артруст» (Санкт-Петербург) Денис Наумов в интервью Псковскому агентству информации.

Специалисты уже оценили состояние уникальных фресок Николая Рериха и представили свои предложения по сохранению памятника. Все идеи они изложат в научно-проектной документации.

Реставрация Анастасиевской часовни в Пскове запланирована на 2021-2022 годы

Фото Дарьи Хватковой

По их мнению, часть фресок осыпалась безвозвратно, а стена значительно повреждена плесенью. «Уже пора решать проблемы. Утраты будут зашпаклёваны реставрационным грунтом и тонированы красками, тогда состояние живописи будет удовлетворительным ещё несколько десятков лет», - подчеркнула художник-реставратор межобластного научно-реставрационного художественого управления Татьяна Федоренко. 

Привлечь внимание к памятнику удалось, когда о состоянии уникальной часовни заговорили по всей стране. «Мы очень благодарны поддержке известных людей, потому что это привлекает внимание общества к проблеме Анастасиевской часовни. Прекрасный пример начала объединения общественности по спасению своего культурного наследия», - поделился президент благотворительного фонда имени Елены Рерих (Москва) Павел Журавихин.

С помощью благотворительных фондов фонд имени Елены Рерих и блогера Ильи Варламова «Внимание» получилось собрать более 600 тысяч рублей на создание проекта противоаварийных работ и реставрации уникальной живописи. Народный сбор денег на восстановление фресок будет продолжаться.

Реставрация Анастасиевской часовни в Пскове запланирована на 2021-2022 годы

Фото Дарьи Хватковой

Кроме того, на архитектурную реставрацию всего здания внепланово выделил деньги Фонд сохранения объектов культурного наследия Псковской области, созданный по инициативе псковских губернатора и митрополита и при поддержке Министерства культуры. Это случилось после того, как более полутора тысяч человек, в числе которых Гребещиков, Крючкова, Алферова, Градский, Новоженов, Долин, подписали письмо в адрес властей о необходимости спасти памятник.

Часовня создана другом и однокурсником Николая Рериха академиком Щусевым. Ее заложили в 1911 году. Однако после революции она была частично разрушена, а фрески Рериха замазаны краской. Позже в этом помещении были размещены касса кинотеатра, киоск, керосиновая лавка.

Анастасиевская часовня стояла на одном уровне с Ольгинским мостом, но в 70-х годах прошлого века часовню отпилили от основания и опустили краном на новый фундамент. Хранители часовни надеются, что памятник поднимут и развернут его так, как он стоял изначально. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи решили не переименовывать сквер на Четырех углах
Убившую сожителя 87-ю ударами ножа женщину будут судить в Острове
Более 400 призывников прибудут в псковскую дивизию
«Псковская правда» присоединилась к акции «Выбор за тобой»
Похитителя туй поймали в Пскове
Внеочередная сессия Псковской гордумы пройдет в дистанционном формате
Два новых очага коронавируса выявлены в Великих Луках
165 человек заболели коронавирусом в Псковской области 17 ноября
Усиление ветра ожидается в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
111 лет спустя

Культура / Наследие
13 ноября 15:51

111 лет спустя

Что происходит c мельницей Кукка

От подобы до обабника

Культура / Наследие
11 ноября 09:59

От подобы до обабника

В Пскове выбрали самый вкусный пирог с берегов Чудского озера
Всё перемелется

Культура / Наследие
2 ноября 17:21

Всё перемелется

Гостиницу с рестораном сделают из мельницы Кукка