Реставрация Анастасиевской часовни в Пскове запланирована на 2021-2022 годы

Реставрация фресок и архитектуры псковского памятника федерального значения - Анастасиевской часовни запланирована на 2021-2022 годы, сообщает Псковское агентство информации.
Реставрация фресок и архитектуры псковского памятника федерального значения - Анастасиевской часовни запланирована на 2021-2022 годы, сообщает Псковское агентство информации.
В настоящий момент реставраторы из Москвы и Санкт-Петербурга начали работать над проектами. «Здание в непростом состоянии находится, но есть ещё что восстанавливать, поэтому спасти объект удастся. Больше склоняюсь к тому, что работы могут начаться в конце 21-го, но скорее всего - 22 год начало», - отметил директор реставрационной компании «Артруст» (Санкт-Петербург) Денис Наумов в интервью Псковскому агентству информации.
Специалисты уже оценили состояние уникальных фресок Николая Рериха и представили свои предложения по сохранению памятника. Все идеи они изложат в научно-проектной документации.
По их мнению, часть фресок осыпалась безвозвратно, а стена значительно повреждена плесенью. «Уже пора решать проблемы. Утраты будут зашпаклёваны реставрационным грунтом и тонированы красками, тогда состояние живописи будет удовлетворительным ещё несколько десятков лет», - подчеркнула художник-реставратор межобластного научно-реставрационного художественого управления Татьяна Федоренко.
Привлечь внимание к памятнику удалось, когда о состоянии уникальной часовни заговорили по всей стране. «Мы очень благодарны поддержке известных людей, потому что это привлекает внимание общества к проблеме Анастасиевской часовни. Прекрасный пример начала объединения общественности по спасению своего культурного наследия», - поделился президент благотворительного фонда имени Елены Рерих (Москва) Павел Журавихин.
С помощью благотворительных фондов фонд имени Елены Рерих и блогера Ильи Варламова «Внимание» получилось собрать более 600 тысяч рублей на создание проекта противоаварийных работ и реставрации уникальной живописи. Народный сбор денег на восстановление фресок будет продолжаться.
Кроме того, на архитектурную реставрацию всего здания внепланово выделил деньги Фонд сохранения объектов культурного наследия Псковской области, созданный по инициативе псковских губернатора и митрополита и при поддержке Министерства культуры. Это случилось после того, как более полутора тысяч человек, в числе которых Гребещиков, Крючкова, Алферова, Градский, Новоженов, Долин, подписали письмо в адрес властей о необходимости спасти памятник.
Часовня создана другом и однокурсником Николая Рериха академиком Щусевым. Ее заложили в 1911 году. Однако после революции она была частично разрушена, а фрески Рериха замазаны краской. Позже в этом помещении были размещены касса кинотеатра, киоск, керосиновая лавка.
Анастасиевская часовня стояла на одном уровне с Ольгинским мостом, но в 70-х годах прошлого века часовню отпилили от основания и опустили краном на новый фундамент. Хранители часовни надеются, что памятник поднимут и развернут его так, как он стоял изначально.