Реставрация Анастасиевской часовни в Пскове запланирована на 2021-2022 годы

Реставрация фресок и архитектуры псковского памятника федерального значения - Анастасиевской часовни запланирована на 2021-2022 годы, сообщает Псковское агентство информации.

В настоящий момент реставраторы из Москвы и Санкт-Петербурга начали работать над проектами. «Здание в непростом состоянии находится, но есть ещё что восстанавливать, поэтому спасти объект удастся. Больше склоняюсь к тому, что работы могут начаться в конце 21-го, но скорее всего - 22 год начало», - отметил директор реставрационной компании «Артруст» (Санкт-Петербург) Денис Наумов в интервью Псковскому агентству информации. Специалисты уже оценили состояние уникальных фресок Николая Рериха и представили свои предложения по сохранению памятника. Все идеи они изложат в научно-проектной документации.

По их мнению, часть фресок осыпалась безвозвратно, а стена значительно повреждена плесенью. «Уже пора решать проблемы. Утраты будут зашпаклёваны реставрационным грунтом и тонированы красками, тогда состояние живописи будет удовлетворительным ещё несколько десятков лет», - подчеркнула художник-реставратор межобластного научно-реставрационного художественого управления Татьяна Федоренко. Привлечь внимание к памятнику удалось, когда о состоянии уникальной часовни заговорили по всей стране. «Мы очень благодарны поддержке известных людей, потому что это привлекает внимание общества к проблеме Анастасиевской часовни. Прекрасный пример начала объединения общественности по спасению своего культурного наследия», - поделился президент благотворительного фонда имени Елены Рерих (Москва) Павел Журавихин. С помощью благотворительных фондов фонд имени Елены Рерих и блогера Ильи Варламова «Внимание» получилось собрать более 600 тысяч рублей на создание проекта противоаварийных работ и реставрации уникальной живописи. Народный сбор денег на восстановление фресок будет продолжаться.