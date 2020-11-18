Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

«Псковская правда» присоединилась к акции «Выбор за тобой»

18 ноября 2020 года, 12:03

«Псковская правда» присоединилась к акции «Выбор за тобой», инициированной петербургскими печатными изданиями и поддержанной Ассоциацией СМИ Северо-Запада (АСМИ), членом которой является наша газета.

«Псковская правда» присоединилась к акции «Выбор за тобой»
В рамках акции мы обращаемся к читателям носить медицинские маски в общественных местах, чтобы прервать цепочку заражений и быстрее вернуться к привычной жизни. «Маска ИВЛ или защитная маска? Кажется, выбор очевиден», - уверена редакция «Псковской правды».

В нашем регионе защитные маски обязательны в общественных местах: в транспорте, в том числе такси, а также в лифтах.

Читайте также
Председатель одного из комитетов Псковской области оштрафован за отсутствие маски
Напомним, за сутки 17 ноября в Псковской области выявили 165 заболевших коронавирусом. Общее количество инфицированных COVID-19 с момента начала пандемии составляет 10367 человек. 5119 человек поправились от коронавируса за это время. Умерли 72 человека.

«Прошу внимательней относиться к противовирусным мерам на рабочих местах. Изучайте регламенты и следуйте требованиям противовирусной безопасности!» - в очередной раз обратился к псковичам губернатор Михаил Ведерников

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи решили не переименовывать сквер на Четырех углах
Убившую сожителя 87-ю ударами ножа женщину будут судить в Острове
Более 400 призывников прибудут в псковскую дивизию
Реставрация Анастасиевской часовни в Пскове запланирована на 2021-2022 годы
Похитителя туй поймали в Пскове
Внеочередная сессия Псковской гордумы пройдет в дистанционном формате
Два новых очага коронавируса выявлены в Великих Луках
165 человек заболели коронавирусом в Псковской области 17 ноября
Усиление ветра ожидается в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Как справиться с одышкой

Общество
17 ноября 14:38

Как справиться с одышкой

Что поможет выздороветь после коронавирусной пневмонии?
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом
Стрижка длиною в 50 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 50 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра