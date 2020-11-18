«Псковская правда» присоединилась к акции «Выбор за тобой», инициированной петербургскими печатными изданиями и поддержанной Ассоциацией СМИ Северо-Запада (АСМИ), членом которой является наша газета.
«Псковская правда» присоединилась к акции «Выбор за тобой», инициированной петербургскими печатными изданиями и поддержанной Ассоциацией СМИ Северо-Запада (АСМИ), членом которой является наша газета.
В нашем регионе защитные маски обязательны в общественных местах: в транспорте, в том числе такси, а также в лифтах.
«Прошу внимательней относиться к противовирусным мерам на рабочих местах. Изучайте регламенты и следуйте требованиям противовирусной безопасности!» - в очередной раз обратился к псковичам губернатор Михаил Ведерников.