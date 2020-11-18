«Псковская правда» присоединилась к акции «Выбор за тобой», инициированной петербургскими печатными изданиями и поддержанной Ассоциацией СМИ Северо-Запада (АСМИ), членом которой является наша газета.

В рамках акции мы обращаемся к читателям носить медицинские маски в общественных местах, чтобы прервать цепочку заражений и быстрее вернуться к привычной жизни. «Маска ИВЛ или защитная маска? Кажется, выбор очевиден», - уверена редакция «Псковской правды». В нашем регионе защитные маски обязательны в общественных местах: в транспорте, в том числе такси, а также в лифтах.

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