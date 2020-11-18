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Происшествия / Преступление

Похитителя туй поймали в Пскове

18 ноября 2020 года, 11:38

В Пскове поймали мужчину, который похитил туи на улице Мирной, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Растения были выкопаны у храма Александра Невского ночью 2 ноября. Всего пропали две туи. Сотрудники 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался 51-летний житель Псковского района.

По версии следствия, мужчина выкопал туи и вывез их на своём автомобиле. Растения он решил посадить на своём участке. В рамках возбужденного уголовного дела полицейские провели обыск и обнаружили туи.

Сейчас проверяется причастность мужчины к другим аналогичным кражам.

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