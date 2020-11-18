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Политика

Внеочередная сессия Псковской гордумы пройдет в дистанционном формате

18 ноября 2020 года, 10:48

Внеочередная 44-ая сессия Псковской городской будет проходить в дистанционной форме, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Соответствующее постановление подписала глава Пскова Елена Полонская 17 ноября.

Сессия пройдет 20 ноября. В повестке дня вопрос о даче согласия муниципальному предприятию Пскова «Псковские тепловые сети» на совершение крупных, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности предприятия и крупной сделки по заключению кредитного договора. Его рассмотрели члены комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике гордумы. Большинство членов комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать внесение этого вопроса главе города в повестку сессии. В 2021 году предприятие намерено закупить услуги по газоснабжению с предельной суммой 1,3 млрд рублей, по водоснабжению и водоотведению с предельной суммой 110 млн рублей, рассказала председатель КУМИ города Пскова Елена Кузнецова.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Его тоже оценили положительно.

По словам начальника Финансового управления администрации Пскова Тамары Винт, на 215,3 тыс. рублей увеличиваются бюджетные ассигнования на капремонт кровли средней общеобразовательной школы №16, а СОШ №13 выделяется 98,1 тыс. рублей на приобретение мебели для столовой и 265 тыс. рублей на обновление гардероба, а также увеличили объем средств на 482,1 тыс. рублей на ремонт кровли и на 357,9 тыс. рублей на ремонт пищеблока Псковской школе-интернату. СОШ №11 получит 400 тыс. рублей на замену оконных блоков.

Целевые субсидии выделят детскому саду №47. Там заменят оконные блоки. На эти цели выделят 200 тыс. рублей. Детсад №39 получит 180 тыс. рублей на текущий ремонт полов веранд, а Псковская инженерно-лингвистическая гимназия - 450 тыс. рублей на оснащение детского сада на 140 мест.

Среди предложений - предоставление целевых субсидий для СОШ №5 на сумму 35 тыс. рублей и СЭЛ №21 на сумму 70 тыс. рублей. На территории этих учебных учреждений планируется установка воркаут-площадок.

300 тыс. рублей необходимо на выполнение дополнительных изыскательских работ для устройства скважин по объекту: «Строительство водозабора в м/р «Псковкирпич».

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