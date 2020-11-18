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Общество / Здоровье

165 человек заболели коронавирусом в Псковской области 17 ноября

18 ноября 2020 года, 09:30

165 заболевших коронавирусом в Псковской области выявили за сутки 17 ноября, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Общее количество инфицированных COVID-19 составляет 10 тыс. 367 человек. В Пскове (всего 3 тыс. 803) коронавирусом заболели 96 человек, а в Великих Луках (всего 2 тыс. 160) — 11. 16 заражённых выявили в Псковском районе (всего 796) и 10 – в Бежаницком (всего 128).

165 человек заболели коронавирусом в Псковской области 17 ноября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

6 заболевших обнаружили в Великолукском (всего 341) районе, по 4 – в Островском (всего 619), Стругокрасненском (всего 76), Печорском (всего 174) и Палкинском (всего 128) районах. У троих диагноз подтвердился в Невельском (всего 328) районе. По 2 человека заразились в Порховском (всего 249), Себежском (всего 81) и Дедовичском (всего 110) районах. Один заболевший добавился в Гдовском (всего 122) районе.

17 ноября тестирование на коронавирус прошли 1 тыс. 388 пациентов. «За сутки выявлено 154 новых случая ковид государственными учреждениями здравоохранения и 11 - коммерческими», - подчеркнул Михаил Ведерников. Всего в Псковской области провели 147 тыс. 886 исследований.

5 тыс. 119 человек поправились от коронавируса с начала пандемии. В частности, за минувшие сутки выздоровели 35 пациентов. Число умерших без изменений - 72 человека.

«Прошу внимательней относиться к противовирусным мерам на рабочих местах. Изучайте регламенты и следуйте требованиям противовирусной безопасности!» - написал глава региона.

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