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Общество / Экология

Усиление ветра ожидается в Псковской области

18 ноября 2020 года, 09:14

Об усилении ветра предупреждают жителей Псковской области 18 ноября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Усиление ветра ожидается в Псковской области

Прогнозируется ветер до 15-18 метров в секунду. Он будет южного и юго-западного направлений.

При этом Псковская область с сегодняшнего дня попала в тёплую воздушную массу, которая принесёт в регион на два дня аномально высокую температуру. 18 ноября в регионе прогнозируется от 4 до 9 градусов. В то же время погода будет дождливой. Осадки в течение дня ожидаются на всей территории области.

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