Усиление ветра ожидается в Псковской области

Прогнозируется ветер до 15-18 метров в секунду. Он будет южного и юго-западного направлений.

При этом Псковская область с сегодняшнего дня попала в тёплую воздушную массу, которая принесёт в регион на два дня аномально высокую температуру. 18 ноября в регионе прогнозируется от 4 до 9 градусов. В то же время погода будет дождливой. Осадки в течение дня ожидаются на всей территории области.