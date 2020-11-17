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Общество / Экология

Жителей Псковской области предупреждают о гололеде в ночь на 18 ноября

17 ноября 2020 года, 22:34

Ночью 18 ноября жителей Псковской области предупреждают о гололеде из-за мокрого снега с дождем при минусовой температуре. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, информация о неблагоприятном природном явлении поступила от Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 21:15.

«Сегодня ночью с периода 00-03 часов по Псковской области, начиная с западных районов, ожидается выпадение жидких и смешанных осадков при отрицательной температуре воздуха, гололед, на дорогах гололедица».

18 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода. Ветер будет южного направления 7-12 м/сек, местами порывистый. Температура днем поднимется до 9 градусов тепла.

По прогнозу, 18 и 19 ноября в Псковской области ожидается аномально тёплая погода

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