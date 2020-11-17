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Экономика / Сельское хозяйство

Более 12 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения ввели в оборот в Псковской области

17 ноября 2020 года, 20:04

В оборот ввели более 12 тыс. га сельхозземель Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Это сделано благодаря мерам государственной поддержки в рамках реализации мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» и федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

В этом году сельхозтоваропроизводители области провели культуртехнические мероприятия на площади более 11 тыс. га, что составляет 110% к целевому показателю. В этих работах принимали участие 20 сельскохозяйственных товаропроизводителей области, в том числе шесть крестьянских фермерских хозяйств. 

При этом 12 сельскохозяйственных товаропроизводителей области, в том числе три крестьянских фермерских хозяйства, произвестковали порядка 2 тыс. га (100% к целевому индикатору) кислых почв на пашне. Известкование кислых почв направлено на стимулирование использования растениями питательных веществ почвы и удобрений, повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 

На реализацию мероприятий из консолидированного бюджета выделили около 150 млн рублей.

В рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» провели культуртехнические мероприятия на площади 0,7 тыс. га или 100% к целевому показателю. На эти цели направили субсидии в размере 8 млн рублей.

Производство зерна в текущем году составило 167 тыс. тонн при урожайности 40 ц/га, рапса - 25,4 тыс. тонн при урожайности 29 ц/га, а картофеля - 42,8 тыс. тонн при урожайности 272 ц/га.

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