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Общество / Коммуналка

В Любятово ликвидировали несанкционированную свалку

17 ноября 2020 года, 19:32

В Любятово ликвидировали несанкционированную свалку строительного мусора, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Любятово ликвидировали несанкционированную свалку

Фото из официального Telegram-канала Псковской области
В Любятово ликвидировали несанкционированную свалку

Фото из официального Telegram-канала Псковской области
В Любятово ликвидировали несанкционированную свалку

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

На мусор регоператору по обращению с ТКО пожаловался местный житель. Он отметил, что свалка мешает жителям соседних домов. «Экопром» вывез оттуда порядка 50 кубометров отходов.

Директор компании Александр Киселев лично проконтролировал уборку и заметил, что подобные обращения не будут оставаться без внимания.

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