В Любятово ликвидировали несанкционированную свалку

На мусор регоператору по обращению с ТКО пожаловался местный житель. Он отметил, что свалка мешает жителям соседних домов. «Экопром» вывез оттуда порядка 50 кубометров отходов.

Директор компании Александр Киселев лично проконтролировал уборку и заметил, что подобные обращения не будут оставаться без внимания.