В Любятово ликвидировали несанкционированную свалку строительного мусора, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
В Любятово ликвидировали несанкционированную свалку строительного мусора, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
На мусор регоператору по обращению с ТКО пожаловался местный житель. Он отметил, что свалка мешает жителям соседних домов. «Экопром» вывез оттуда порядка 50 кубометров отходов.
Директор компании Александр Киселев лично проконтролировал уборку и заметил, что подобные обращения не будут оставаться без внимания.