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Общество / Соцзащита

Псковская область присоединится к общероссийской акции #Мывместе2020

17 ноября 2020 года, 17:56

Несколько мероприятий, направленных на развитие гражданского общества, пройдут в Псковской области в рамках общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе2020. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Во-первых, с 3 по 5 декабря волонтеры посетят приют для животных. Во-вторых, они создадут предновогодние подарки для работников медицинских учреждений и специалистов других оперативных служб, участвующих в борьбе с коронавирусом. Акция пройдет благодаря «Конвейеру добрых дел». Также для пожилых граждан в рамках акции «Тележка добра» волонтеры соберут продуктовые наборы из товаров, которые посетители и клиенты магазинов смогут пожертвовать. В торговых точках для этого установлены специальные емкости.

В Великих Луках пройдет акция «Добро», которая также направлена на оказание помощи одиноким пожилым людям. Студенты одного из вузов Великих Лук запланировали волонтерский выезд в приют «Веретье».

Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ2020 - часть федеральной кампании «Добро в России #МЫВМЕСТЕ2020». Кампания проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». 

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