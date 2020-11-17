«Народное признание»: О псковских героях расскажет номинация «Поступок»

Номинация была введена в 2015 году. Первым лауреатом премии стал Олег Богуров из Усвятского района, спасший двух провалившихся под лёд мальчиков. В 2016 году ее вручили военнослужащиму 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Григорию Паникаровскому, который спас выпавшую из окна девочку. В 2017 наградили спасительницу пенсионера, тонувшего в болоте, Надежду Волкову из Невеля, в 2018 - школьников Никиту Смирнова и Егора Иванова из Великих Лук, которые спасли тонувшую девочку. В 2019 году вручили сразу две статуэтки: школьнику из Пскова Ивану Степанову и семикласснику из Себежа Арсению Валентионоку. Ребят выдвинули на соискание награды за спасение утопающих.

В этом году в номинацию «Поступок» поступили уже четыре заявки. На премию номинировали Сергея Петрова из посёлка Дедовичи. Он вытащил из пожара 80-летнего мужчину, прикованного к кровати. Герой спас жизнь, рискуя в это время своей. Также на премию номинировали псковича Артёма Мазепу, который спас пять детей и их бабушку их горящего дома. Героический поступок он совершил в июне этого года, находясь в гостях у своей знакомой девушки в деревне Березовец Новоржевского района.

Третьим претендентом на премию стал школьник из Стругокрасненского района Леонид Хазов. Его выдвинули на премию за спасение тонущего друга. В феврале 2020 года дети катались на лыжах, когда Лешин друг решил проверить прочность льда. Мальчик пришел на помощь и вытащил товарища из ледяной воды.

За премию поборется и продавец Невельского РАЙПО Виктор Баранов. 17 января он спас мужчину, утопающего в ледяной воде озера Исцо деревни Канашово Невельского района. Услышав крики, он сел в лодку и поплыл на поиски. Луч налобного фонаря помог рассмотреть силуэт окоченелого человека, держащегося на воде только благодаря веслам. Герой вытащил утопающего на сушу и отогрел, тем самым вернув его к жизни.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание — 2020» продлится до 18:00 20 ноября. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк (скачать его можно здесь>>>) и направить его вместе с фотографией номинанта на электронную почту premiya@informpskov.ru.

Выдвигать на премию и претендовать на неё может любой, главное условие — кандидат должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.