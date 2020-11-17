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Общество / Экология

18 и 19 ноября в Псковской области будет аномально тепло

17 ноября 2020 года, 15:57

18 и 19 ноября в Псковской области ожидается аномально тёплая погода, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

18 и 19 ноября в Псковской области будет аномально тепло

«В настоящий момент мы заходим в тёплую воздушную массу. Псковская область будет на южной периферии циклонической депрессии, поэтому в среду-четверг будет тепло, в пятницу уже похолодает», - рассказала она.

По прогнозу, днём температура воздуха будет от +3 до +8 градусов, ночью - от 0 до +2 градусов.

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