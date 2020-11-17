20 классов закрыли на карантин из-за коронавируса в Псковской области

20 классов в 16 школах закрыты на карантин из-за COVID-19 в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. На дистанционную форму обучения переведены 446 школьников.

В 7 детских садах на самоизоляцию из-за подтвержденного случая коронавируса отправлены 8 групп. Из-за ОРВИ на карантине находятся 13 групп в 7 учреждениях.

По ОРВИ закрыли также 4 класса в 3 школах. Заболевание диагностировали у 80 детей.

По состоянию на 16 ноября в регионе коронавирус выявили у 167 человек. Всего количество инфицированных COVID-19 достигло 10 тыс. 202 человек.