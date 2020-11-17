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Общество / Экология

Эксперты установили, почему Чудское озеро стало бирюзовым

17 ноября 2020 года, 14:44

Бирюзовый окрас береговой линии Чудского озера в районе СНТ «Здоровье» Гдовского района Псковской области связан со скоплением остатков водорослей на мелководье. Об этом «Псковской правде» рассказали в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Эксперты установили, почему Чудское озеро стало бирюзовым

Фото Раисы Кирсановой

Государственные инспекторы объяснили, что очевидцы часто принимают ярко зеленый цвет воды за скопление загрязняющих веществ. В частности, изумрудный цвет Чудского озера связали с загрязнением краской.

Однако, вязкая субстанция болотно-зеленого цвета, а также голубые и светло-зеленые пятна густой консистенции являются скоплением колониальной водоросли Microcystis aeruginosa Kützing. Окраска, консистенция и запах растений зависит от разных стадий разложения. Так, при высыхании на свету водоросли становятся синими. Это связано с обилием синего пигмента фикоцианина. При отмирании массы данного вида вода приобретает гнилостный запах.

При проверке сведений установили, что данное явление - результат низкого уровня воды в Чудском озере в 2020 году. 

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