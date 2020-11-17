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Экономика

Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области пройдут 20 ноября

17 ноября 2020 года, 13:22

Публичные слушания по проекту закона области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» пройдут 20 ноября в 16:00 в малом зале Псковского государственного университета, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Псковской области. Там же опубликован порядок регистрации участников, организации и проведения публичных слушаний по проекту закона области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Замечания и предложения принимают в комитете по финансам Псковской области до 19 ноября текущего года. Письмо необходимо отправить по адресу: Псков, ул. Некрасова, д. 23 или по электронной почте: oblfin@obladmin.pskov.ru. Телефон для справок: 8(8112) 29-99-23.

Бюджет региона остается дефицитным. Дефицит областного бюджета в 2021 году оценивается в 2 млрд 608 млн 452 тысяч рублей.

Согласно законопроекту доходы областного бюджета в 2021 году прогнозируются в размере 36 млрд 470 млн 810 тысяч рублей, расходы – 39 млрд 79 млн 262 рублей. Однако, заявленные бюджетные параметры могут быть скорректированы на этапе рассмотрения законопроекта в первых двух чтениях. 

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