Фрески XVI века обнаружили в одной из церквей Пскова

В церкви Успения Пресвятой Богородицы у Парома в Пскове обнаружили фрески шестнадцатого века, сообщает «Россия – Культура». Орнамент, образ ангелов и Богоматери нашли под побелкой случайно.
В церкви Успения Пресвятой Богородицы у Парома в Пскове обнаружили фрески шестнадцатого века, сообщает «Россия – Культура». Орнамент, образ ангелов и Богоматери нашли под побелкой случайно.
Они сохранились благодаря тому, что оказались внутри придела Рождества Богородицы, который пристроили позже к главному объему храма. Ранее живопись украшала наружный фасад и дверной проем.
Находку уже осмотрели художники-реставраторы. Они предположили, что это редкий образец псковской монументальной живописи XVI века. Однако, точную иконографию можно будет понять, когда снимут побелку.
«Одна из загадок, например, на восточной стене над алтарем когда-то находилась большая композиция живописная, прямо на фасаде, и что с ней стало непонятно. То ли ее забелили, то ли она была утрачена. Примеры вот этих росписей XVI века мы встречаем в Пскове на фасадах храмов», - подчеркнула старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника Ирина Мельникова.
Церковь Успения с Парома построили напротив псковского Крома в 1521 году. Она находилась на берегу реки Великой возле наплавного моста - парома.
Церковь закрыли в 1938 году. После войны здесь предпринимались работы по восстановлению кровли и купола. В настоящее время древние иконы, подарки, исторические реликвии, связанные с пребыванием в Пскове Иоанна Грозного, Петра Первого хранятся в Псковском музее. Вскоре начнётся изучение всего ансамбля церкви и фресковой живописи реставраторами.
«Сохранился до наших дней тайник - одна из икон третьего ряда там открывалась. И, если была какая-то опасность, потому что церковь находилась вне крепостных стен, и нужно было все, что не позволит вместить паром, быстро спрятать. И вот, в этот тайник складывали вот эти ценности, сейчас со стороны алтаря этот проем заложен. Мы что-то попробуем предпринять, чтобы хотя бы заглянуть в эту историю», - отметил настоятель церкви Успения с Парома протоиерей Алексий Воронюк.