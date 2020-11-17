Фрески XVI века обнаружили в одной из церквей Пскова

В церкви Успения Пресвятой Богородицы у Парома в Пскове обнаружили фрески шестнадцатого века, сообщает «Россия – Культура». Орнамент, образ ангелов и Богоматери нашли под побелкой случайно.

Они сохранились благодаря тому, что оказались внутри придела Рождества Богородицы, который пристроили позже к главному объему храма. Ранее живопись украшала наружный фасад и дверной проем.

Находку уже осмотрели художники-реставраторы. Они предположили, что это редкий образец псковской монументальной живописи XVI века. Однако, точную иконографию можно будет понять, когда снимут побелку.

«Одна из загадок, например, на восточной стене над алтарем когда-то находилась большая композиция живописная, прямо на фасаде, и что с ней стало непонятно. То ли ее забелили, то ли она была утрачена. Примеры вот этих росписей XVI века мы встречаем в Пскове на фасадах храмов», - подчеркнула старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника Ирина Мельникова.