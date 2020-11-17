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Культура / Наследие

Фрески XVI века обнаружили в одной из церквей Пскова

17 ноября 2020 года, 13:09

В церкви Успения Пресвятой Богородицы у Парома в Пскове обнаружили фрески шестнадцатого века, сообщает «Россия – Культура». Орнамент, образ ангелов и Богоматери нашли под побелкой случайно. 

Фрески XVI века обнаружили в одной из церквей Пскова

Скриншот из сюжета телеканала «Культура»

Они сохранились благодаря тому, что оказались внутри придела Рождества Богородицы, который пристроили позже к главному объему храма. Ранее живопись украшала наружный фасад и дверной проем. 

Находку уже осмотрели художники-реставраторы. Они предположили, что это редкий образец псковской монументальной живописи XVI века. Однако, точную иконографию можно будет понять, когда снимут побелку.

«Одна из загадок, например, на восточной стене над алтарем когда-то находилась большая композиция живописная, прямо на фасаде, и что с ней стало непонятно. То ли ее забелили, то ли она была утрачена. Примеры вот этих росписей XVI века мы встречаем в Пскове на фасадах храмов», - подчеркнула старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника Ирина Мельникова.

Фрески XVI века обнаружили в одной из церквей Пскова

Скриншот из сюжета телеканала «Культура»

Церковь Успения с Парома построили напротив псковского Крома в 1521 году. Она находилась на берегу реки Великой возле наплавного моста - парома.

Церковь закрыли в 1938 году. После войны здесь предпринимались работы по восстановлению кровли и купола. В настоящее время древние иконы, подарки, исторические реликвии, связанные с пребыванием в Пскове Иоанна Грозного, Петра Первого хранятся в Псковском музее. Вскоре начнётся изучение всего ансамбля церкви и фресковой живописи реставраторами.

«Сохранился до наших дней тайник - одна из икон третьего ряда там открывалась. И, если была какая-то опасность, потому что церковь находилась вне крепостных стен, и нужно было все, что не позволит вместить паром, быстро спрятать. И вот, в этот тайник складывали вот эти ценности, сейчас со стороны алтаря этот проем заложен. Мы что-то попробуем предпринять, чтобы хотя бы заглянуть в эту историю», - отметил настоятель церкви Успения с Парома протоиерей Алексий Воронюк. 

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