Псковский арбитражный управляющий рассказал о законном способе избавления от долгов

Если должник попадает в ситуацию, когда он уже не в состоянии обслуживать свои долги, единственный верный способ решения проблемы — это прохождение процедуры банкротства. Как сообщает «АиФ-Псков», об этом рассказал арбитражный управляющий, специалист по банкротству Михаил Атаманов.

Михаил Атаманов отмечает, что каждый человек при принятии на себя обязательств должен, в первую очередь, рассчитывать свои возможности. Но если обстоятельства складываются не в пользу должника (болезнь, потеря работы и так далее), то законный способ решения проблемы — обратиться в арбитражный суд. Если в процессе проверки суд не усмотрит в действиях должника признаков обмана, мошенничества, то результатом проведения процедуры банкротства будет полное списание всех долгов.

По словам Михаила Атаманова, к нему обращаются люди, имеющие задолженность в размере от 500 тысяч до миллиона рублей перед разными организациями, в том числе, и перед МФО. «Что касается микрофинансовых организаций, считаю, что их деятельность запрещать не целесообразно, но гражданам, которые обращаются за их услугами нужно быть очень внимательными и осмотрительными, перед обращением за их услугами тщательно рассчитывать свои возможности», - резюмировал Атаманов.