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Происшествия / Преступление

Две попытки незаконно провоза сигарет пресекли псковские таможенники на границе с Латвией

17 ноября 2020 года, 12:53

Тайники с сигаретами обнаружили псковские таможенники в кабинах двух грузовых автомобилей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Две попытки незаконно провоза сигарет пресекли псковские таможенники на границе с Латвией

Фото пресс-службы Псковской таможни

Вывоз незадекларированного товара пресекли на таможенном посту МАПП Бурачки на российско-латвийской границе в Себежском районе. Тайники сотрудники таможни заметили на снимках, полученных при осмотре автомобилей с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Тайники выдало характерное для посторонних вложений затемнение. Последующий таможенный досмотр подтвердил догадки. В кабинах седельных тягачей обнаружили сигареты.

Первый водитель спрятал под сиденьями, холодильной камерой и под обшивкой потолочного пространства 110 пачек сигарет с акцизными марками Белоруссии и Российской Федерации. Второй разместил 19 пачек сигарет под обшивкой кабины над лобовым стеклом.

Две попытки незаконно провоза сигарет пресекли псковские таможенники на границе с Латвией

Фото пресс-службы Псковской таможни

Находки сотрудники таможни изъяли, а в отношении нарушителей возбудили дела об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

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