Аркадий Мурылев: Нужно не закрывать микрофинансовые организации, а наводить порядок в этой сфере

Закрывать микрофинансовые организации (МФО)не надо, но необходимо наводить порядок в этой сфере. Как сообщает «АиФ-Псков», такое мнение высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев, комментируя инициативу группы депутатов Госдумы о запрете в России МФО.

Аркадий Мурылев считает идею запретить деятельность микрофинансовых организаций преждевременной. «Если микрофинансовая организация ведет законную деятельность, то зачем ее запрещать? Другое дело: есть некоторые организации, которые создают финансовые пирамиды, фирмы-однодневки и тому подобное. С ними надо бороться», - подчеркнул он

По мнению бизнес-омбудсмена, запрет МФО будет выгоден банкам, которым они создают конкуренцию: «Закредитованность населения увеличивается и получить легкие деньги в микрофинансовой организации на какие-то потребительские нужды, наверное, проще чем в банке. Это лоббирование, передел рынка».

Аркадий Мурылев отметил, что не видит смысла ставить под запрет ставить деятельность МФО. «Тут нужно идти по другому пути: не закрывать эти организации, а сделать так, чтобы эти займы не выдавались беспрепятственно направо и налево. Кредиты должны выдавать только тем людям, которые могут их вернуть, чтобы потом не возникало никаких проблем, заканчивающихся имущественными спорами с участием приставов или коллекторов. За этим нужен контроль. Нужно наводить порядок, устанавливать жесткие требования и тогда будет все нормально», - сказал бизнес-омбудсмен.