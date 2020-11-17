Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

Псковская область получит дополнительные средства для выплат на детей от 3 до 7 лет

17 ноября 2020 года, 11:45

В Псковскую область направят дополнительные средства для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет, сообщается на сайте Правительства России. Общая сумма, выделенная региону на эти цели в текущем году, составит 432 млн 850,8 тыс. рублей. 

Псковская область получит дополнительные средства для выплат на детей от 3 до 7 лет

Дополнительно в регионы направят почти 62 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей дошкольного возраста. Их в России уже более 4,2 миллиона.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Семьи с низкими доходами получают выплаты с 1 июня. При этом размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем эта сумма ровняется 5,5 тыс. рублей в месяц.

Выплаты можно оформить на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Аркадий Мурылев: Нужно не закрывать микрофинансовые организации, а наводить порядок в этой сфере
Губернатор пообещал поддержку Новосокольническому району в реализации программ и проектов
Реабилитационные мастерские, инклюзивный парк и детсад появились у псковского ЦЛП в этом году
Рекордно большое количество исследований на коронавирус провели в Псковской области 16 ноября
В Псковской областной больнице зафиксирован новый очаг коронавируса
167 человек заболели коронавирусом в Псковской области 16 ноября
В Пскове отремонтируют дорогу в аэропорт
В Псковской области готовность к отопительному сезону составляет 96%
Губернатор о ситуации с коронавирусом: Я надеюсь, нам удастся избежать неблагоприятных сценариев

Комментарии

Авторизация
No comments
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом
Стрижка длиною в 50 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 50 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра
Почему не разогнуться?

Общество / Здоровье
10 ноября 15:55

Почему не разогнуться?

О чем может свидетельствовать боль в пояснице