Псковская область получит дополнительные средства для выплат на детей от 3 до 7 лет

В Псковскую область направят дополнительные средства для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет, сообщается на сайте Правительства России. Общая сумма, выделенная региону на эти цели в текущем году, составит 432 млн 850,8 тыс. рублей.

Дополнительно в регионы направят почти 62 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей дошкольного возраста. Их в России уже более 4,2 миллиона.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Семьи с низкими доходами получают выплаты с 1 июня. При этом размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем эта сумма ровняется 5,5 тыс. рублей в месяц.

Выплаты можно оформить на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.