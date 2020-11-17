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Политика / Власть

Губернатор пообещал поддержку Новосокольническому району в реализации программ и проектов

17 ноября 2020 года, 11:19

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьев заручился дальнейшей поддержкой губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в реализации основных программ и проектов на рабочей встрече, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Губернатор пообещал поддержку Новосокольническому району в реализации программ и проектов

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Стороны обсудили реализацию в Новосокольническом районе национальных проектов в области образования, культуры, спорта. В текущем году муниципалитет приобрел автоклуб в рамках регионального проекта «Культурная среда» направления «Культура». Новый транспорт, оснащенный всем необходимым видео и звуковым оборудованием, стоил порядка 5 млн рублей.

В муниципалитете открыли два образовательных пространства «Точка роста». Они появились в двух сельских школах района — Насвинской и Маевской. Проект реализован в рамках нацпроекта «Образование». На оснащение площадок из средств федерального бюджета направили 1,5 млн рублей. На ремонт кабинетов и закупку мебели муниципалитет выделил более 500 тыс. рублей.

Кроме того, один кабинет Новосокольнической городской школы оснастили современным компьютерным оборудованием в рамках реализации проекта «Современная школа». Спортзал в первом учебном корпусе учреждения обновили по областной программе. На эти цели было направлено порядка 700 тыс. рублей. В 2021 году планируется отремонтировать еще один спортзал во втором учебном корпусе.

Губернатор пообещал поддержку Новосокольническому району в реализации программ и проектов

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Более 5 млн рублей направлено на благоустройство площади по улице Базарной в Новосокольниках. Работы проведены в рамках областной государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

Также участники обсудили вопросы функционирования дорожной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства (в частности, водо- и газоснабжения) и перспективы инвестиционного и сельскохозяйственного развития муниципалитета.

Еще одной темой стала эпидемиологическая обстановка в муниципалитете. По словам Виталия Соловьева, ситуация контролируемая, предпринимаются все необходимые меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции среди граждан: с населением ведутся разъяснительные беседы, предпринимаются рейды, а также продолжается работа волонтеров. По данным на утро 17 ноября, в Новосокольническом района с начала пандемии зафиксированы 195 случаев коронавируса. 

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