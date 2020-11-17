Губернатор пообещал поддержку Новосокольническому району в реализации программ и проектов

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьев заручился дальнейшей поддержкой губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в реализации основных программ и проектов на рабочей встрече, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили реализацию в Новосокольническом районе национальных проектов в области образования, культуры, спорта. В текущем году муниципалитет приобрел автоклуб в рамках регионального проекта «Культурная среда» направления «Культура». Новый транспорт, оснащенный всем необходимым видео и звуковым оборудованием, стоил порядка 5 млн рублей.

В муниципалитете открыли два образовательных пространства «Точка роста». Они появились в двух сельских школах района — Насвинской и Маевской. Проект реализован в рамках нацпроекта «Образование». На оснащение площадок из средств федерального бюджета направили 1,5 млн рублей. На ремонт кабинетов и закупку мебели муниципалитет выделил более 500 тыс. рублей.

Кроме того, один кабинет Новосокольнической городской школы оснастили современным компьютерным оборудованием в рамках реализации проекта «Современная школа». Спортзал в первом учебном корпусе учреждения обновили по областной программе. На эти цели было направлено порядка 700 тыс. рублей. В 2021 году планируется отремонтировать еще один спортзал во втором учебном корпусе.