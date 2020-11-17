Реабилитационные мастерские, инклюзивный парк и детсад появились у псковского ЦЛП в этом году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил итоги работы Центра лечебной педагогики в 2020 году и планы на будущее с директором регионального ЦЛП Андреем Царевым. Об этом глава региона написал в своем Instagram-аккаунте. «Центр давно получил всероссийскую известность своими уникальными методиками и научным вкладом в медицину», - подчеркнул Михаил Ведерников.



По его словам, благодаря ЦЛП в этом году создали реабилитационные мастерские, а также оборудовали два кабинета коррекционно-развивающих занятий. По нацпроекту «Демография» открыли ясли с общеразвивающей направленностью на 80 мест. Возле территории ЦЛП началось создание инклюзивного парка. На первом этапе была благоустроена лесопарковая зона. Работы проводятся в рамках программы «Россия – Латвия». Целью еще одного проекта ЦЛП стала социализация людей с ментальной инвалидностью и нормализация жизни семей, у которых есть родные с данными нарушениями. Его реализацию Центр начал совместно с администрацией области этим летом.