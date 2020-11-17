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Общество / Здоровье

Рекордно большое количество исследований на коронавирус провели в Псковской области 16 ноября

17 ноября 2020 года, 10:02

16 ноября тестирование на коронавирус прошёл 1 тыс. 571 пациент, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня в регионе проведено рекордно большое количество тестов за сутки с начала пандемии. Из 167 новых случаев – 49 выявлено коммерческими клиниками», - подчеркнул Михаил Ведерников. Всего в Псковской области провели 146 тыс. 498 исследований.

Ранее Михаил Ведерников поручил увеличить суточное число тестов на коронавирус с тысячи до полутора тысяч, а также задействовать для анализов коммерческие лаборатории.

С начала пандемии число зараженных COVID-19 достигло 10 тыс. 202 человек. В частности, за последние сутки 79 человек заболели в Пскове и 43 - в Великих Луках. Выздоровели от коронавируса 5 тыс. 84 человека.

Кроме того, новый очаг коронавируса зафиксировали в отделении общей хирургии областной клинической больницы.

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