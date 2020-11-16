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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове отремонтируют дорогу в аэропорт

16 ноября 2020 года, 20:56

В Пскове на средства субсидии из регионального бюджета в нормативное состояние будет приведено 15 объектов, в том числе въезде в город со стороны Крестовского шоссе от федеральной трассы до аэропорта. Об этом председатель регионального омитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин рассказал 16 ноября на совещании по вопросу реализации дорожных работ в Пскове.

Также было озвучено, что в областном центре одним из самых крупных проектов на ближайшие три года станет реконструкция улицы Кузбасской Дивизии. Продолжится работа по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели планируется направить около 320 млн рублей. Ключевыми объектами станут ремонт Октябрьского проспекта и Октябрьской площади. Также по нацпроекту планируется отремонтировать улицу Чудскую и закончить работы на последнем участке улицы Инженерной.

По итогам совещания губернатор Михаил Ведерников поручил органам исполнительной власти взять на особый контроль работы по незавершенным объектам и обратил внимание на необходимость формировать планы дорожных работ на 2021 и последующие года с учетом повышения безопасности дорожного движения.

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