В Псковской области готовность к отопительному сезону составляет 96%, сообщили «Псковской правде» в региональном комитете по строительству и ЖКХ. Соответствующие паспорта получили 25 муниципалитетов: все, кроме Островского района.

Как пояснили в комитете, это связано с продолжающимся строительством в военном городке Остров-3 в рамках концессионного соглашения блочно-модульной газовой котельной. Объект будет сдан в декабре, после чего муниципалитет получит акт готовности.

Согласно правилам Минэнерго РФ, паспорт готовности к работе в осенне-зимний период является итоговым документом готовности районов к отопительному сезону. Он подтвержадает, что в муниципальном образовании на 100% готовы к отопительному сезону весь жилой фонд, социальные объекты, сети тепло- и водоснабжения.