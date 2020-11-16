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Общество

Губернатор о ситуации с коронавирусом: Я надеюсь, нам удастся избежать неблагоприятных сценариев

16 ноября 2020 года, 20:37

«Все зависит от нас самих. Если мы будем соблюдать и внимательно относиться ко всем рекомендациям, то, я надеюсь, что нам удастся избежать неблагоприятных сценариев. Ситуация в регионе анализируется несколько раз в день. Но я сторонник того, чтобы не переходить на дистанционное обучение, не закрывать экономику», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 16 ноября, в ходе встречи с руководителями медиахолдингов региона.

Губернатор о ситуации с коронавирусом: Я надеюсь, нам удастся избежать неблагоприятных сценариев

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, губернатор поблагодарил представителей СМИ за работу по всестороннему информированию населения в условиях непростой эпидемиологической обстановки.

Он подчеркнул, что подобный открытый диалог между представителями власти и средств массовой информации очень важен. «У вас должно быть четкое понимание того, что делается, какие существуют сложности, как мы планируем строить свою работу до конца года, что несет в себе бюджет следующего года, чтобы понимать общую картину», — обратил внимание губернатор.

Михаил Ведерников и руководство медиахолдингов обсудили наиболее актуальные для региона социально-экономические и общественно-политические вопросы: сферу здравоохранения, экономику, бюджет, ситуацию с доходами, вопросы транспорта.

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