До 1 декабря псковские депутаты должны отчитаться о работе

До 1 декабря депутаты Псковской городской Думы должны отчитаться о проделанной работе. Соответствующее постановление издала глава Пскова Елена Полонская, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Отчёты парламентарии должны направить в комиссию гордумы по регламенту и депутатской этике. Они должны, в том числе, содержать информацию о проведении дистанционных приемов граждан. Отчёты депутатов также планируется опубликовать в СМИ.

Целью этого мероприятия является обеспечение информированности населения о работе депутатов городской Думы.