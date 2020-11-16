В псковском лицее №21 возобновили подачу тепла

Аварию на сетях у лицея № 21 в Пскове ликвидировали, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова Викторию Быстрову.

В образовательное учреждение уже поступило тепло. «Авария была ликвидирована в срочном порядке, а отопление в лицее уже дали в 15:00», – отметила она.

За время ремонта температура воздуха в школе не успела опуститься на столько, чтобы пришлось прервать учебный процесс.

Ранее сообщалось, что отопление пропало только в школе, а все стоящие рядом дома теплоноситель поступал.