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Общество / Коммуналка

В псковском лицее №21 возобновили подачу тепла

16 ноября 2020 года, 17:43

Аварию на сетях у лицея № 21 в Пскове ликвидировали, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова Викторию Быстрову.

В образовательное учреждение уже поступило тепло. «Авария была ликвидирована в срочном порядке, а отопление в лицее уже дали в 15:00», – отметила она.

За время ремонта температура воздуха в школе не успела опуститься на столько, чтобы пришлось прервать учебный процесс. 

Ранее сообщалось, что отопление пропало только в школе, а все стоящие рядом дома теплоноситель поступал.

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