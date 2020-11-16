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Общество / Образование

Перед направлением в школы Пскова студентов тестируют на коронавирус

16 ноября 2020 года, 16:15

Студентов старших и выпускных курсов ПсковГУ, которых направляют в школы на замену входящих в группу риска учителей, тестируют на коронавирус, сообщает «Комсомольская правда - Псков».

Тесты делают в центре по профилактике и борьбе со СПИД. По словам молодых специалистов, результаты тестирования приходят за два-три дня, однако попасть на анализ не так просто из-за большого количества контактных и просто желающих проверить свое здоровье.

Перед направлением в школы Пскова студентов тестируют на коронавирус

Фото «Комсомольской правды - Псков»

После получения результатов студентов распределяют по школам города. 

Так, в Гуманитарный лицей уже пришли на работу студенты, преподающие английский и немецкий язык, два математика. В школе ждут и других начинающих педагогов, однако, пока они ждут результатов тестирования. «Студенты нас очень выручают, так как у нас учителя болеют. Мы ими очень довольны: они безотказные, довольно компетентные, хорошо ладят с детьми. Дети их воспринимают хорошо, слушаются», – подчеркнула заместитель директора Гуманитарного лицея по учебно-воспитательной работе Светлана Дмитриева.

В свою очередь студентка 5 курса факультета русской филологии и иностранных языков Маргарита Бражник рассказала, как проходит рабочий день студента-педагога во время пандемии. Она отметила, что на практику это вовсе не похоже, скорее на полноценный рабочий день с 8:00 до 14:00. О впечатлениях девушки читайте на сайте «Комсомольской правды - Псков».

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