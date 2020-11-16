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Культура

Завершен ремонт фасада здания школы Н. Ф. Фан-дер-Флита в Пскове

16 ноября 2020 года, 17:23

Завершен ремонт фасада художественной школы Н. Ф. Фан-дер-Флита, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Завершен ремонт фасада здания школы Н. Ф. Фан-дер-Флита в Пскове

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Реставрация здания, известного псковичам как картинная галерея Псково-Изборского объединённого музея-заповедника, идет полным ходом. В настоящее время начались внутренние работы в главном выставочном зале и коридорах.

В отремонтированном здании снова разместят картины. Работы планируется завершить к середине 2021 года.

Завершен ремонт фасада здания школы Н. Ф. Фан-дер-Флита в Пскове

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Реставрация проводится в рамках проекта Министерства культуры и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». 

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