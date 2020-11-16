Завершен ремонт фасада здания школы Н. Ф. Фан-дер-Флита в Пскове

Реставрация здания, известного псковичам как картинная галерея Псково-Изборского объединённого музея-заповедника, идет полным ходом. В настоящее время начались внутренние работы в главном выставочном зале и коридорах.

В отремонтированном здании снова разместят картины. Работы планируется завершить к середине 2021 года.