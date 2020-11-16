7-летнюю девочку разыскивают в Пскове

16 ноября днем Маргарита Плюшкина вышла из школы №27, располагающейся на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района, после окончания уроков и ушла в неизвестном направлении.

Девочка была одета в светлую куртку с маленькими цветочками (издалека куртка кажется белой), бежевую шапку с ушками и черные высокие сапоги. Также на ней был черный рюкзак, на котором изображены большие цветы. В руках она несла красный пакет со сменной обувью.