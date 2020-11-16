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Происшествия / ЧП

7-летнюю девочку разыскивают в Пскове

16 ноября 2020 года, 15:02

7-летнюю девочку разыскивают в Пскове и Псковском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального УМВД.

7-летнюю девочку разыскивают в Пскове

16 ноября днем Маргарита Плюшкина вышла из школы №27, располагающейся на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района, после окончания уроков и ушла в неизвестном направлении. 

Девочка была одета в светлую куртку с маленькими цветочками (издалека куртка кажется белой), бежевую шапку с ушками и черные высокие сапоги. Также на ней был черный рюкзак, на котором изображены большие цветы. В руках она несла красный пакет со сменной обувью.

7-летнюю девочку разыскивают в Пскове

По тревоге был поднят личный состав ОМВД России по Псковскому району и коллеги из УМВД России по Псковской области. Сейчас полицейские проводят поисковые мероприятия. Любую информацию о ребенке можно сообщить по телефону 02 или в ближайший отдел полиции.

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