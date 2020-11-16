Губернатор обозначил задачи, стоящие в Псковской области в рамках реформы ТКО

Глава региона Михаил Ведерников рассказал в своем Instagram-аккаунте какие шаги по реализации реформы обращения с ТКО предпринимаются в Псковской области. Эти вопросы он обсудил на встрече с председателем совета директоров «Мехуборка» Константином Жаркевичем и новым генеральным директором «Экопрома» Александром Киселевым.

«Мы видим, особенно в последнее время, что регоператор начал вести активную работу с обращениями граждан, успешно взаимодействовать с Советом муниципальных образований области и главами районов», - подчеркнул губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, задач остается много: грядущая рекультивация действующих свалок и полигонов, строительство экотехнопарка.

Важным вопросом является решение текущих задач регоператора. В частности, задолженность перед субподрядчиками в настоящее время составляет более 117 млн рублей. Также есть сложности в вывозе мусора из частного сектора. Глава региона отметил, что поступают обращения по недостаточно системному вывозу отходов в отдельных населённых пунктах.

«Рассчитываем, что значительную часть трудностей снимет помощь по линии Минприроды – Псковская область получила на днях 83 млн рублей на поддержку регионального оператора», - рассказал Михаил Ведерников.