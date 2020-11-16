«Народное признание»: Псковские предприятия могут получить награду в номинации «Наша марка»

Предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами, могут стать претендентами на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка».

Победителями предыдущих лет становились совхоз «Шелонский» (дважды) , ООО «Оконная мануфактура», агрофирма «Победа» (дважды), пельмени «Домашние» от Псковского мясокомбината, Великолукский агропромышленный холдинг, Полистовский заповедник , компании «Столбушинский продукт» и Псковский электромашиностроительный завод.

В этом году в номинацию «Наша марка» поступили уже три заявки. На премию номинировали псковскую швейную фабрику «Славянка». Это крупнейшее предприятие швейной промышленности России по производству мужских и детских костюмов. В их производстве задействованы порядка 900 человек. Кроме того, в период пандемии коронавируса «Славянка» не осталась в стороне - фабрика оперативно закупила все необходимые материалы и оборудование и начала изготавливать защитные маски и одноразовые халаты.

Вторым претендентом на премию стала «Деревня Соловьи», которая занимается производством и продажей свежей и натуральной мясной и молочной продукции. Продукция торговой марки отличается своей экологической чистотой и высоким качеством, а для изготовления товаров тщательно отбирают сырье. За натуральность и отменный вкус, а также приятную цену псковичи признательны этому предприятию.

Еще одна заявка поступила из Себежского района, где не первый год работает сыровар Дмитрий Ершов. Семейное увлечение он сделал бизнесом. Все продукты натуральные – сделаны из местного сырья. В настоящее время продукция Ершова представлена в Пскове, Великих Луках, Москве и Санкт-Петербурге.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание — 2020» продлится до 18:00 20 ноября. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк (скачать его можно здесь>>>) и направить его вместе с фотографией номинанта на электронную почту premiya@informpskov.ru.

Выдвигать на премию и претендовать на неё может любой, главное условие — кандидат должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.