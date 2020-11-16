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Происшествия / ЧП

Труп мужчины нашли на месте пожара в Порохове

16 ноября 2020 года, 13:04

Труп мужчины нашли на месте пожара в Порхове, сообщает газета «Порховский вестник».

Труп мужчины нашли на месте пожара в Порохове

Фото Псковского агентства информации
Труп мужчины нашли на месте пожара в Порохове

Фото Псковского агентства информации

В ночь на 16 ноября на улице Профсоюзной, 38 загорелся дом. Около 1:00 в пожарную часть Порхова поступило порядка 15 звонков.

Возгорание произошло внутри жилища. Достаточно большой дом охватило открытое пламя. Специалисты тушили пожар всю ночь, а к 9:00 в доме обнаружили труп. Предположительно, погиб хозяин дома.

По этому факту проводится проверка.

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