Труп мужчины нашли на месте пожара в Порохове

В ночь на 16 ноября на улице Профсоюзной, 38 загорелся дом. Около 1:00 в пожарную часть Порхова поступило порядка 15 звонков.

Возгорание произошло внутри жилища. Достаточно большой дом охватило открытое пламя. Специалисты тушили пожар всю ночь, а к 9:00 в доме обнаружили труп. Предположительно, погиб хозяин дома.

По этому факту проводится проверка.