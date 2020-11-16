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Общество

Итоги учебного года подвели в псковской дивизии

16 ноября 2020 года, 13:30

В Псковском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск подвели итоги учебного года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе дивизии.

Итоги учебного года подвели в псковской дивизии

Фото группы информационного обеспечения Воздушно-десантных войск

В мероприятии участвовали офицеры управления соединения и офицеры воинских частей соединения, а также ветераны гвардейского соединения. На церемонии рассмотрели итоги боевой подготовки, состояние вооружения военной и специальной техники, тыловое обеспечение, деятельность воздушно-десантной службы и итоги военно-политической работы в гвардейском соединении.

Заместители командира соединения выступили по своим направлениям ответственности с анализом служебно-боевой деятельности за 2020 год. Свои пожелания на предстоящий 2021 учебный год передали для всего личного состава ветераны Псковского соединения.

Итоги учебного года подвели в псковской дивизии

Фото группы информационного обеспечения Воздушно-десантных войск

Кроме того, командир соединения гвардии полковник Сергей Чубарыкин отметил старание всех военнослужащих соединения в 2020 году и обозначил цели на 2021 год. Лучших наградили кубками и грамотами подразделения.

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