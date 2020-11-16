Итоги учебного года подвели в псковской дивизии

В Псковском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск подвели итоги учебного года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе дивизии.

В мероприятии участвовали офицеры управления соединения и офицеры воинских частей соединения, а также ветераны гвардейского соединения. На церемонии рассмотрели итоги боевой подготовки, состояние вооружения военной и специальной техники, тыловое обеспечение, деятельность воздушно-десантной службы и итоги военно-политической работы в гвардейском соединении.

Заместители командира соединения выступили по своим направлениям ответственности с анализом служебно-боевой деятельности за 2020 год. Свои пожелания на предстоящий 2021 учебный год передали для всего личного состава ветераны Псковского соединения.