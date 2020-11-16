Итоги учебного года подвели в псковской дивизии

В Псковском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск подвели итоги учебного года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе дивизии.
В Псковском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск подвели итоги учебного года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе дивизии.
В мероприятии участвовали офицеры управления соединения и офицеры воинских частей соединения, а также ветераны гвардейского соединения. На церемонии рассмотрели итоги боевой подготовки, состояние вооружения военной и специальной техники, тыловое обеспечение, деятельность воздушно-десантной службы и итоги военно-политической работы в гвардейском соединении.
Заместители командира соединения выступили по своим направлениям ответственности с анализом служебно-боевой деятельности за 2020 год. Свои пожелания на предстоящий 2021 учебный год передали для всего личного состава ветераны Псковского соединения.
Кроме того, командир соединения гвардии полковник Сергей Чубарыкин отметил старание всех военнослужащих соединения в 2020 году и обозначил цели на 2021 год. Лучших наградили кубками и грамотами подразделения.