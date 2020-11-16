Из-за аварии в Пскове без отопления осталась одна из школ

В Пскове 16 ноября без отопления осталась школа №21. Произошло это из-за аварии на сетях, сообщили «Псковской правде» в диспетчерской службе Псковских тепловых сетей.

В настоящее время идут ремонтные работы. Завершить их планируют в течение рабочего дня — до 17:00. В теплосетях отметили, что за время ремонта температура воздуха в школе не опустится на столько, чтобы пришлось прервать учебный процесс.

Также в ПТС добавили, что отключение отопления произошло только в школе, во все стоящие рядом дома теплоноситель поступает.