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Экономика / Сельское хозяйство

34 млрд рублей превысил объём сельхозпродукции в Псковской области

16 ноября 2020 года, 13:38

34,3 млрд рублей составил объём сельскохозяйственной продукции в Псковской области, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

34 млрд рублей превысил объём сельхозпродукции в Псковской области

Регион занял 2-е место по Северо-Западу по производству скота и птицы на убой в первом полугодии и 4-е по производству молока. При этом по выпуску свинины Псковская область оказалась на первом месте.

По производству зерна, рапса и урожайности зерновых культур регион оказался на 2-м место в СЗФО. По урожайности рапса Псковская область стоит на 3 месте.

Кроме того, в этом году впервые на экспорт была отправлена продовольственная пшеница в объёме 10 тыс. тонн.

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