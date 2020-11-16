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Происшествия / Преступление

Жителя Пустошкинского района госпитализировали с ножевым ранением после ссоры с женой

16 ноября 2020 года, 11:47

Жителя Пустошкинского района госпитализировали с ножевым ранением после ссоры с женой, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 ноября в великолукскую больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставили 47-летнего жителя деревни Видусово Пустошкинского района. Полицейские раскрыли это преступление по «горячим следам». Оказалось, что мужчина пострадал на почве семейной ссоры. Ножом его ударила безработная жена.

47-летняя женщина, ранее судимая за грабеж, дала признательные показания. При обыске нашли и изъяли нож.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), возбудили уголовное дело. Обвиняемую ждет наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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