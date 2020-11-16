Псковичей привлекут к ответственности за парковку на зеленой зоне

Автовладельцев, паркующихся на зеленой зоне в Пскове, привлекут к административной ответственности. Об этом «Псковской правде сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сотрудники Контрольного управления администрации города Пскова проверили наличие транспорта на озелененной территории и детской площадке напротив многоквартирного дома №9 по улице Генерала Маргелова. В ходе рейда они зафиксировали 4 автомобиля, которые были припаркованы на зеленой зоне.

Контрольное управлением администрации Пскова направило запрос в ОГИБДД полиции УМВД России по городу Пскову для установления личности нарушителей. После автовладельцев пригласят в ведомство для дачи объяснений и составления протоколов об административном правонарушении по статье 2.9 Закона Псковской области от 04.05.2003 №268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

Кроме того, в ОГИБДД полиции УМВД России по городу Пскову направлено письмо с просьбой организовать систематическое проведение рейдов по данному адресу, чтобы выявить всех автолюбителей, осуществляющих стоянку на пешеходных дорожках.