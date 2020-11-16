Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Двух жителей Порхова обвиняют в продаже наркотиков

16 ноября 2020 года, 10:22

Двух жителей Порхова обвиняют в продаже наркотиков через электронные терминалы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Летом 2017 года обвиняемые вместе со своим знакомым, дело которого будет рассматриваться отдельно из-за состояния его здоровья, договорились продавать наркотические средства на территории Порхова и Порховского района бесконтактным способом с использованием сотового и электронных терминалов перевода денег «Qiwi». 

Полицейские обнаружили наркотики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Они зафиксировали три преступления, за совершение которых обвиняемые привлекаются к уголовной ответственности в настоящее время. После совершения преступления мужчины скрылись.

Злоумышленники обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей в значительном размере группой лиц по предварительному сговору). Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Tele2 обновляет конструктор для создания персонального тарифа
Перед направлением в школы Пскова студентов тестируют на коронавирус
Пропавшую школьницу нашли в Пскове
7-летнюю девочку разыскивают в Пскове
Губернатор обозначил задачи, стоящие в Псковской области в рамках реформы ТКО
«Народное признание»: Псковские предприятия могут получить награду в номинации «Наша марка»
34 млрд рублей превысил объём сельхозпродукции в Псковской области
Итоги учебного года подвели в псковской дивизии
Труп мужчины нашли на месте пожара в Порохове

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района