Двух жителей Порхова обвиняют в продаже наркотиков через электронные терминалы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Летом 2017 года обвиняемые вместе со своим знакомым, дело которого будет рассматриваться отдельно из-за состояния его здоровья, договорились продавать наркотические средства на территории Порхова и Порховского района бесконтактным способом с использованием сотового и электронных терминалов перевода денег «Qiwi».

Полицейские обнаружили наркотики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Они зафиксировали три преступления, за совершение которых обвиняемые привлекаются к уголовной ответственности в настоящее время. После совершения преступления мужчины скрылись.

Злоумышленники обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей в значительном размере группой лиц по предварительному сговору). Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения.