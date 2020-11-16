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Общество / Здоровье

170 человек заболели коронавирусом в Псковской области 15 ноября

16 ноября 2020 года, 09:26

170 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 15 ноября, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «28 положительных тестов на ковид выявлено силами коммерческих клиник, остальные 142 – госучреждениями», - подчеркнул губернатор.

Больше всего заболевших выявили в Пскове – 47 человек (всего 3628) и в Великих Луках – 45 (всего 2106). У 14 человек диагностировали инфекцию в Островском (всего 615) районе и 13 - в Псковском (всего 774).

170 человек заболели коронавирусом в Псковской области 15 ноября

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Ни одного человека не заболело COVID-19 15 ноября в трех районах региона: в Дновском (всего 120), Себежском (всего 77) и Красногородском (всего 69).

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 10 тыс. 35 человек. Для этого в Псковской области провели 144 тыс. 927 исследований. 15 ноября анализ взяли у 990 пациентов.

Поправились от коронавируса 5 тыс. 69 человек. В частности, 15 пациентов выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Число умерших – 72.

«Ситуация остаётся непростой, даже учитывая +0 во всех активных очагах. На неделе проведем оперштаб, обсудим эпидобстановку и необходимость дополнительных противовирусных мер», - написал Михаил Ведерников.

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