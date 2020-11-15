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Происшествия

Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся в деревне Макоедово Великолукского района

15 ноября 2020 года, 18:49

Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся в деревне Макоедово Великолукского района, сообщает газета «Наш путь».


Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся в деревне Макоедово Великолукского района

Фото газеты

ДТП произошло 15 ноября в 16.10 по улице Трубецкой. 39-летняя женщина за рулем автомобиля Chevrolet Niva не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина опрокинулась.

Помимо женщины-водителя, в автомобиле находилось трое 16-летних подростков. Водитель и пассажиры в момент ДТП были пристегнуты. Однако один из ребят получил травмы, его госпитализировали.

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