Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся в деревне Макоедово Великолукского района, сообщает газета «Наш путь».

ДТП произошло 15 ноября в 16.10 по улице Трубецкой. 39-летняя женщина за рулем автомобиля Chevrolet Niva не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина опрокинулась.

Помимо женщины-водителя, в автомобиле находилось трое 16-летних подростков. Водитель и пассажиры в момент ДТП были пристегнуты. Однако один из ребят получил травмы, его госпитализировали.