«Народное признание»: Руководители псковских предприятий и организаций могут претендовать на победу в номинации «Лидер»

Руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области могут стать претендентами на соискание Первой общественной премии региона «Народное признание» в номинации «Лидер».

До 2015 года номинация носила название «Личность». В разные годы обладателями статуэтки становились: заместитель председателя правления Псковского отделения Российского детского фонда Татьяна Бодрова, начальник УМВД России по Псковской области Борис Говорун и пресс-секретарь сенатора от Псковской области Михаила Маргелова Варвара Пааль. Также победителями в разные годы становились депутат Псковского областного Собрания, руководитель ЗАО «ТЕКО-Терминал» Олег Брячак, хирург сосудистого центра Псковской областной больницы Валентин Шкурин, директор великолукского завода «Лесхозмаш», депутат Псковского областного Собрания Александр Василевский, генеральный директор ООО «СевЗапИнвест» Николай Загоруй, председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Пётр Василевский , предприниматель из Порхова, депутат Псковского областного Собрания Сергей Быков , руководитель ГК «Мега-холод» Татьяна Кириленок, генеральный директор акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод» Александр Лазарев и директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты РФ Андрей Царёв

В этом году на соискание премии «Народное признание-2020» в номинации «Лидер» уже поступила первая заявка. Кандидатом на премию стала директор Себежской средней школы Раиса Евдокимова.

Раиса Евдокимова – опытный, высококвалифицированный и творчески работающий педагог и руководитель. Себежской средней школой на протяжении 26 лет, имеет стаж педагогической работы 44 года. В школу пришла учителем математики в 1975 году после окончания Псковского государственного педагогического института. Её работа – образец добросовестного труда, высокой организованности и большой результативности

Приём заявок на соискание премии «Народное признание — 2020» продлится до 18:00 20 ноября. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк (скачать его можно здесь>>>) и направить его вместе с фотографией номинанта на электронную почту premiya@informpskov.ru.

Выдвигать на премию и претендовать на неё может любой, главное условие — кандидат должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.