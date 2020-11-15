Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

До конца голосования за название сквера на Четырех углах в Пскове осталось три дня

15 ноября 2020 года, 12:49

До конца голосования за название сквера на Четырех углах в Пскове осталось три дня. Об этом напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

По словам главы региона, сквер обновили в установленные сроки, благодаря четко выстроенной работе администрации города Пскова с подрядчиком. «Получилось действительно интересное и спокойное место, где жители могут отдыхать и заниматься творчеством. С установкой стилизованной скамейки музыканта, полки букиниста и мольберта , сквер стал притягивать музыкантов, поэтов и художников. Из-за этого место получило народное название «Сквер искусств», несмотря на то, что официальное - имени 60-летия Великого Октября», - рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что на сайте мойрегион60.рф идет голосование, где жители области могут выбрать, каким должно быть название сквера. «Предлагаю поучаствовать каждому. Все предложения и замечания будут рассмотрены на заседании Общественной комиссии», - сказал он.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся в деревне Макоедово Великолукского района
«Народное признание»: Руководители псковских предприятий и организаций могут претендовать на победу в номинации «Лидер»
За сутки от коронавирусной инфекции вылечились 59 псковичей
Пропавшую 69-летнюю великолучанку разыскивает полиция
В Пскове откроют Центр управления регионом
Михаил Ведерников призвал псковичей делать замечания тем, кто мусорит
Половина многодетных семей Псковской области получили уведомления о передаче им земельных участков
Количество погибших на дорогах Псковской области в 2020 году выросло
Михаил Ведерников: Широкое празднование Нового года маловероятно

Комментарии

Авторизация
No comments
Девочки на миллион

Общество / Образование
12 ноября 14:56

Девочки на миллион

Псковские школьницы рассказали, как заработали деньги своим умом
Стрижка длиною в 50 лет

Общество
11 ноября 09:33

Стрижка длиною в 50 лет

«Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской областного центра
Почему не разогнуться?

Общество / Здоровье
10 ноября 15:55

Почему не разогнуться?

О чем может свидетельствовать боль в пояснице