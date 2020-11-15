До конца голосования за название сквера на Четырех углах в Пскове осталось три дня. Об этом напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

По словам главы региона, сквер обновили в установленные сроки, благодаря четко выстроенной работе администрации города Пскова с подрядчиком. «Получилось действительно интересное и спокойное место, где жители могут отдыхать и заниматься творчеством. С установкой стилизованной скамейки музыканта, полки букиниста и мольберта , сквер стал притягивать музыкантов, поэтов и художников. Из-за этого место получило народное название «Сквер искусств», несмотря на то, что официальное - имени 60-летия Великого Октября», - рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что на сайте мойрегион60.рф идет голосование, где жители области могут выбрать, каким должно быть название сквера. «Предлагаю поучаствовать каждому. Все предложения и замечания будут рассмотрены на заседании Общественной комиссии», - сказал он.