За сутки от коронавирусной инфекции вылечились 59 псковичей

По данным на 15 ноября в Псковской области от коронавирусной инфекции вылечились 59 псковичей, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Всего с начала пандемии количество выздоровевших составляет 5054 человека.

Как уже сообщалось ранее, за сутки выявлено 160 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии - 9865. Скончались 72 пациента.

На данный момент проведено 143937 исследований.

По районам области статистика заболеваемости следующая: Псков – 3581, Великие Луки – 2061, Бежаницкий район — 116, Великолукский район – 328, Гдовский район – 118, Дедовичский район – 103, Дновский район — 121, Красногородский район – 69, Куньинский район – 77, Локнянский район — 54, Невельский район – 313, Новоржевский район – 49, Новосокольнический район – 193, Опочецкий район – 236, Островский район – 601, Палкинский район – 119, Печорский район – 163, Плюсский район – 191, Порховский район — 244, Псковский район – 761, Пустошкинский район – 50, Пушкиногорский район — 67, Пыталовский район – 59, Себежский район – 77, Струго-Красненский район – 67, Усвятский район – 47.