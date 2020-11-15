Пропавшую 69-летнюю великолучанку разыскивает полиция

Сотрудниками полиции продолжают розыск пропавшей в прошлом году 69-летней жительницы Великих Лук Королевой Галины Павловны. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, женщина ушла из дома 23 августа 2019 года. До сих пор ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком и коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.