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Происшествия

Пропавшую 69-летнюю великолучанку разыскивает полиция

15 ноября 2020 года, 11:44

Сотрудниками полиции продолжают розыск пропавшей в прошлом году 69-летней жительницы Великих Лук Королевой Галины Павловны. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, женщина ушла из дома 23 августа 2019 года. До сих пор ее местонахождение не известно.


Пропавшую 69-летнюю великолучанку разыскивает полиция
Галина Павловна Королева
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком и коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

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