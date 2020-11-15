В Пскове откроют Центр управления регионом (ЦУР). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, ЦУР появится уже через две недели и позволит более эффективно работать с обращениями граждан. «Туда будет поступать актуальная информация по всем сферам: коммунальной, транспортной, дорожной, туристической и инвестиционной. Это позволит оперативно отрабатывать проблемные вопросы граждан, принимать решения по дальнейшему развитию региона», - отметил Михаил Ведеников.

Организационные вопросы работы ЦУРа глава региона обсудил с московскими коллегами. «Ответственные лица определены. По поручению президента до конца года Центры управления регионом будут открыты во всех субъектах России. Федеральным координатором проекта выступает АНО «Диалог Регионы», - сообщил он.