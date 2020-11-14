160 новых случаев коронавируса добавилось в Псковской области по результатам тестов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Глава Минздрава Михаил Муршако назвал ситуацию с коронавирусом в России очень напряженной, но наиболее проблемные регионы расположены в Сибири и на Дальнем Востоке», - отметил он.

По его словам, в Псковской области по результатам сегодняшних тестов добавилось 33 от частных клиник и 127 от лабораторий государственной системы здравоохранения. «В активных очагах ситуация по прежнему спокойна - новых случаев не выявлено», - подчеркнул Михаил Ведерников.