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Общество

160 новых случаев коронавируса добавилось в Псковской области по результатам тестов

14 ноября 2020 года, 22:17

160 новых случаев коронавируса добавилось в Псковской области по результатам тестов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Глава Минздрава Михаил Муршако назвал ситуацию с коронавирусом в России очень напряженной, но наиболее проблемные регионы расположены в Сибири и на Дальнем Востоке», - отметил он.

По его словам, в Псковской области по результатам сегодняшних тестов добавилось 33 от частных клиник и 127 от лабораторий государственной системы здравоохранения. «В активных очагах ситуация по прежнему спокойна - новых случаев не выявлено», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Даркфолк
22:47 14.11.2020

Губиднатор. Чо лох. Всё нормально! Иди коров дом!!

Даркфолк
22:48 14.11.2020

Дои

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