Михаил Ведерников призвал псковичей делать замечания тем, кто мусорит

«Проблема вандализма шире, чем может показаться на первый взгляд. Мелкий, скажем так, бытовой вандализм фактически происходит ежедневно», - такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона.

Глава региона напомнил, что резонанс вызвала новость о разрушенном фонтане в деревне Переслегино Великолукского района. «По данным полиции, его сломали две 35-летние женщины в состоянии алкогольного опьянения. Чашу разбили при попытке сделать фотографию. Ну, тут, как говорится, без комментариев», - сказал он.

По его словам, за этим инцидентом последовал новый виток обсуждения мер борьбы с вандалами. «Приветствую все мнения по этой теме, и всячески поддерживаю конструктивную дискуссию», - сказал Михаил Ведерников.

Также он обратил внимание на ситуацию в Пскове, когда псковичи, гуляя в парках, выбрасывают мусор прямо на дорожки. «Уже через несколько часов после уборки на дорожках и земле появляется бытовой мусор. Это происходит даже там, где, казалось бы, до урны всего пара метров. Призываю делать всё необходимое, чтобы такое поведение оставалось общественно неприемлемым, чтобы в норме было беречь свой город и уважать труд других», - отметил глава региона.

По его словам, «если каждый лентяй будет непрестанно получать замечания от окружающих, если его поступки всегда будут встречать осуждение, изменения не заставят себя ждать». «Давайте вместе сделаем так, чтобы Псков и другие населённые пункты области были благоустроенными, красивыми и радовали глаз жителей и гостей региона», - обратился к псковичам Михаил Ведерников.