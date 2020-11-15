Половина многодетных семей Псковской области получили уведомления о передаче им земельных участков

Почти половина сельских многодетных семей Псковской области получили уведомления о передаче им земельных участков. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона.

По словам губернатора, 711 земельных участков в деревне Борисовичи Псковского района уже подготовлены для передачи. «Каждый участок – это 15 соток земли, которые можно использовать под частное строительство. Для реализации этого решения была проведена колоссальная работа, которая в общей сложности заняла 2,5 года. Всё это время подбиралась земля, готовился проект планировки, проводилось межевание, кадастровые работы, подготовка необходимых документов», - рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона также напомнил, что в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в сотрудничестве с «Россельхозбанком» реализуется льготное ипотечное кредитование по ставке вплоть до 2,7%. Кредит доступен всем жителям области, кроме прописанных в Пскове или Великих Луках. «Что особенно важно, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. В совокупности получается полный инструментарий для улучшения жилищных условий многодетных семей, и я искренне надеюсь, что им воспользуется как можно больше жителей области», - подчеркнул Михаил Ведерников.